شكرا لقرائتكم خبر عن الأرياني يطالب بممارسة أقصى ضغط على الحوثي لإنهاء أزمة صافر والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير اليمني، إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع، مضيفاً أن التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة تؤكد أن المليشيا الحوثية لاتفقه لغة الحوار، وأثبتت استخدامها ملف ناقلة صافر كمادة للمساومة والابتزاز السياسي، حسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأشار إلى فشل كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها.