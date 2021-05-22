"حماة النيل".. السودان يعلن هدف ثاني تدريب عسكري مع مصر في شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش السوداني، السبت، إن التدريبات العسكرية المشتركة مع مصر تهدف لرفع القدرات واكتساب المهارات، وصولا للكفاءة القتالية.

وأوضح الجيش في بيان صحفي أنه "تحقيقا لهذا المسعى، ستجري تمارين مشتركة مع عدد من الدول الصديقة في أواخر شهر مايو/أيار الجاري".



وأكد البيان أن "هذه التمارين تأتي في إطار تنفيذ السياسة التدريبية للقوات المسلحة السودانية وتماشيا مع البروتوكولات الموقعة واتفاقيات التدريب المشترك بينها ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة".

وقال البيان "تجري في ختام شهر مايو الجاري عدة فعاليات تدريبية مختلطة مشتركة ضمن ختام النصف الأول من العام التدريبي"، مضيفا "سيجري تنفيذ تمرين (حماة النيل)".

وأوضح أن "حماة النيل هو مناورة مختلطة مشتركة بين القوات المسلحة السودانية والمصرية تشارك فيها كل من القوات البرية، والجوية وقوات الدفاع الجوي من الجانبين ستنفذ بمناطق أم سيالة، والأبيض ومروي وهي امتداد لتمارين سابقة تم تنفيذها كتمرين (نسور النيل ١ و٢) بمروي وتمرين (سيف العرب ٢) بالاسكندرية بمشاركة القوات السودانية".

ووفق البيان، يعقب تمرين "حماة النيل"، تدريب بحري مختلط بين القوات البحرية السودانية والمصرية بالبحر الأحمر.

وأضاف "تُجْريٰ جميع هذه التدريبات ضمن بروتوكولات موقعة مسبقا مع الدول الشقيقة والصديقة دعما لأواصر التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية وصولا لاحترافية العمل العسكري".

ويوم الجمعة، أعلن السودان اكتمال الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك (حماة النيل) والذي سيجري في الأراضي السودانية في الفترة بين ٢٦ و٣١ مايو أيار ٢٠٢١ الجاري.

وخلال الأيام الماضية، وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلي قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، اختتمت المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني "نسور النيل 2" والتي استمرت لأيام في قاعدة مروي شمال السودان.