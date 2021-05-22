وزير تونسي لـ"الخليج 365": إلغاء الدعم عن هذه الفئات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الاقتصاد التونسي الوضع الاقتصادي لبلاده بالخطير، رغم تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال علي الكعلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش جلسة برلمانية، إن الوضع الاقتصادي في تونس خطير رغم تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت مطلع شهر مايو/أيار الجاري.



وأضاف أن مطلب الإصلاحات الاقتصادية (رفع الدعم على المواد الاستهلاكية والبترولية) عملية صعبة، مضيفا: "سيكون رفع الدعم الحكومي بطريقة ممنهجة".

وأوضح: "الحكومة ستقوم بإلغاء الدعم فقط عن الفئات الاجتماعية التي لا تستحقه"، (في إشارة إلى الفئة المترفة).

من جانبه اعتبر المتحدث باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حكومة هشام المشيشي مخادعة للرأي العام، وفق ما ذكر، موضحا: "لم تقم بإطلاع المنظمة النقابية بمضامين مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

وقال إن الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها تونس تتحملها الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 2011، (حكومات إخوان تونس) التي أربكت الاقتصاد التونسي بخيارات خاطئة.

في نفس السياق، يرى قائمون على الاقتصاد التونسي أن البلاد تعيش أسوأ مراحلها على امتداد التاريخ الحديث ( منذ استقلالها سنة 1956).

المركزي التونسي

وحذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي الجمعة من أنه إذا لم تقم تونس خلال الشهرين المقبلين بما يجب لإعادة الثقة في الاقتصاد والمؤسسات التونسية فإن 'وكالة فيتش' ستقوم بتخفيض تصنيف البلاد إلى مستوى 'C' الذي يعتبر تقييما خطيرا جدا على الاقتصاد.

وأكد العباسي أن مناخ الأعمال والاستثمار في تونس يشهد تراجعا كبيرا ،وهو ما يفسر انخفاض الاستثمارات الخارجية، موضحا "لا أحد يريد الاستثمار في تونس".



وأضاف أنّ الاقتصاد الحقيقي والموازي تراجع بفعل الجائحة وعلى الحكومة التحرّك لإنقاذ الاقتصاد الوطني مؤكدا أنّ الدولة يجب أن تبحث عن موارد التنمية خلال فترة وجيز.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ما يعطل الاقتصاد التونسي هو تفاقم الأزمة السياسية، منتقدا تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد في لقائه مع قناة فرنسا 24 عندما قال إن المناخ في تونس غير مشجع على الاستثمار.



وحمل الجودي حكام تونس خلال العشر سنوات الأخيرة (في إشارة لحكومات الإخوان) مسؤولية الفشل الاقتصادي الذي وصلت مؤشراته إلى نسبة بطالة تقارب 20 بالمائة، وعجز في الموازنة العامة 12 بالمائة، ومديونية تتجاوز 90 بالمائة من الناتج المحلي.