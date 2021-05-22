شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انطلاق الانتخابات التكميلية بالكويت وسط إجراءات احترازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

توجه الناخبون الكويتيون السبت، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب عضو واحد لمجلس الأمة بالانتخابات التكميلية وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا.



وتأتي الانتخابات التكميلية لشغل مقعد مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الخامسة، بعد خلوه بإعلان المحكمة الدستورية إبطال عضوية "بدر الداهوم".

وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس/ آذار الماضي، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ"مس الذات الأميرية".

ويختار الكويتيون من بين 15 مرشحا ومرشحة (14 مرشحا ومرشحة واحدة) يخوضون غمار انتخابات مجلس الأمة التكميلية بالدائرة الخامسة عضوا واحدا يمثلهم في البرلمان عن الفصل التشريعي الـ 16.

ويبلغ مجموع الذين يحق لهم التصويت نحو 166 ألف ناخبا وناخبة.

وتجرى عملية الاقتراع وفق الاشتراطات الصحية في 165 لجنة موزعة على 27 مدرسة تشمل اللجنة الرئيسية و13 مدرسة للذكور ومثلها للإناث.

كما تم تخصيص مقر اللجنة الرئيسية لمصابي (كوفيد-19) ولمخالطي المصابين، فيما قامت وزارة الصحة بتحديد آلية الخروج من العزل المنزلي للمشاركة في الانتخابات.

ونظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا، وضعت السلطات الصحية احترازات صحية للاقتراع منها مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع.

ودعت السلطات الصحية بالكويت الناخبين للالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

وشددت على المحافظة أيضا على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة الوجود داخل مركز الاقتراع.

كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما بتاريخ 14 مارس الماضي يقضي بـ"إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 في الدائرة الخامسة وعدم صحة عضويته بالمجلس".

وتبع ذلك إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية بتاريخ 30 مارس/ آذار الماضي خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية.

وتنص المادة (84) من الدستور على أنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل".

ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.