شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: قيام دولة فلسطينية هو «الحلّ الوحيد» للنزاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنّ «الحلّ الوحيد» الممكن للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو قيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، مشدّداً في الوقت نفسه على التزامه أمن إسرائيل وضرورة أن تعترف المنطقة «بشكل لا لُبس فيه» فيها.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في البيت الأبيض إنّه «لا تغيير في التزامي أمن إسرائيل. نقطة على السطر. لا تغيير على الإطلاق»، مشدّداً بالمقابل على أنّ «التغيير هو أنّنا ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين. هذا هو الحلّ الوحيد، الحلّ الوحيد».

وأتى تصريح الرئيس الديمقراطي غداة توصّل إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزّة، بوساطة القاهرة، إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار أنهى 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين. كما أعلن بايدن في مؤتمره الصحفي أنّه سيعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على توفير مساعدات مالية «كبيرة» من أجل «إعادة إعمار غزة» ولكن «من دون إتاحة الفرصة لحماس لإعادة بناء ترسانتها».

وإذ دعا الرئيس الأمريكي إلى وقف الصدامات بين الفلسطينيين والمستوطنين في القدس، أكّد أنّه «لن يكون هناك سلام» إذا لم تعترف المنطقة «بشكل لا لُبس فيه» بإسرائيل. وقال: «لقد أبلغت الإسرائيليين أنّه من الأهمية بمكان بالنسبة إليّ أن يضعوا حدّاً لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس، والتي هي من فِعل متطرّفين من كلا الطرفين».

وكانت القدس ومدن مختلطة شهدت على مدى أيام عدّة صدامات بين سكّان فلسطينيين ومستوطنين أشعل فتيلها خصوصاً احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من سكّانه الفلسطينيين لمصلحة مستوطنين يهود.