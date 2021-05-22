شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن أهداف صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى عدلت اللجنة اسمه ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.

ونستعرض أهم أهداف وتفاصيل مشروع القانون، كالتالى:

1– يقضى بإنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف .

2 - مشروع القانون خطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها

3 - يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر

4 - أهدافه تشمل نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

5 - يهدف لمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية .

6 - يساهم في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

7 - يساهم في تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

8 - يساهم فى الحالات الأولَى بالرعاية.

9 - يكون للصندوق موازنة مستقلة.

10 - يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

11 - لا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

12 - لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات.

13 - تخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً

14 ـ عدلت اللجنة الدينية بمجلس النواب اسمه مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.