مصر وإسرائيل تبحثان جهود تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير المصري من نظيره الإسرائيلي ثمَّن فيه اشكنازي جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، وأكد أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء.

وأكد الوزيران أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

ونجحت مصر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذكر التلفزيون المصري أن الجهود المصرية أسفرت عن وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بعد قتال دام 11 يوما.

وأضاف أن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، والرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة.

وجاء الإعلان بعد جهود مكثفة للوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس لعبت فيها مصر دورا مركزيا نظرا لاتصالاتها بالجانبين.