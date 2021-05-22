شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قائد جيش نيجيريا في تحطم طائرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت ثلاثة مصادر عسكرية لرويترز، إن قائد الجيش النيجيري اللفتنانت جنرال إبراهيم اتاهيرو، قتل في تحطم طائرة الجمعة.



وقالت القوات الجوية في بيان، إن طائرة تابعة لها تحطمت قرب مطار كادونا، وإنها تحقق في سبب الواقعة.

ولم تكشف السلطات في نيجيريا سبب تحطم الطائرة، مؤكدة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في أقرب وقت.

وتحدثت وسائل إعلام محلية نيجيرية عن مصرع 12 شخصا على الأقل خلال حادث تحطم الطائرة التابعة لسلاح الجو النيجيري.