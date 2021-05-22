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بايدن يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة "إعمار غزة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، المجتمع الدولي لطرح حزمة من المساعدات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.

 

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، إنه أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس التزام واشنطن بتقديم المساعدة للضفة الغربية على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

 

وأضاف بايدن أن حل الدولتين هو العلاج الوحيد للصراع بين الطرفين، مؤكدا أنه  يسعى إلى استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

كما أشاد بايدن، بالجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

ونجحت مصر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد قتال دام 11 يوما.

 

وحظيت الهدنة في قطاع غزة، بترحيب عربي ودولي واسع؛ حيث جاءت بدعم إماراتي وتأييد عربي ودولي، لتساهم في حقن دماء الأبرياء وحماية المدنيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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