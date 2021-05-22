شكرا لقرائتكم مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة النيجيرية أن قائد الجيش اللفتنانت جنرال إبراهيم اتاهيرو قُتل في تحطم طائرة يوم الجمعة خلال زيارة رسمية لولاية كادونا التي واجهت تحديات أمنية خلال الشهور الأخيرة.

وذكر سلاح الجو في بيان، أن طائرته تحطمت قرب مطار كادونا، وأنه يحقق للوقوف على سبب الحادث.

وقالت الرئاسة إن قائد الجيش وعددا من الضباط قتلوا في الحادث.

ووصف رئيس البلاد محمد بخاري الحادث في بيان للرئاسة بأنه "ضربة قاضية...تأتي في وقت توشك فيه قواتنا المسلحة على إنهاء التحديات الأمنية التي تواجه البلاد".

يقع الحادث بعد ثلاثة أشهر من تحطم طائرة صغيرة تابعة لسلاح الجو خارج مطار أبوجا بسبب عطل بالمحرك مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم سبعة.