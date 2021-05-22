«لوموند» الفرنسية: نتيجة حرب غزة.. لا غالب ولا مغلوب

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريراً علّقت فيه على قرار وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

واعتبرت الصحيفة أن وقف إطلاق النار غير المشروط الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية "يبقى هشاً ونهاية لـ 11 يوماً من الصراع دون غالب أو مغلوب".

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الجيش الإسرائيلي استنفد مسببات التدخل العسكري في غزة منذ الصراع الأخير عام 2014، وتساءلت: "ما الهدف من الاستمرار؟ هل هي محاولة للوصول إلى أحد قادة حماس مثل محمد ضيف، رئيس جناحه العسكري، أو يحيى السنوار الرقم واحد في المنطقة؟ أم هل تسعى للحصول على صورة انتصار تقنع الشعب الإسرائيلي باستعادة أمن البلاد وبأن غزة ”تم احتواؤها“؟“

وأضافت: ”في المقابل ومنذ منتصف الأسبوع أعلن قادة الحركة الإسلامية من جانبهم عن وقف الأعمال القتالية قريبًا، وأمام المتظاهرين المبتهجين يوم الجمعة شارك النائب الثاني في المكتب السياسي في غزة خليل الحية في ”نشوة النصر“ واعداً بـ ”إعادة بناء“ المنازل التي دمرتها الغارات الاسرائيلية“.

وأضافت الصحيفة: ”عندما يخرج قادة حماس من الأنفاق التي يحتمون بها سيتعين عليهم تقييم الدمار الذي لا يرغب المانحون العرب والدوليون المعتادون في تعويضه مرة أخرى وسيتعين عليهم استعادة ما يمكن فعله من ”المعادلة“ المعمول بها منذ عام 2017 وهي الهدوء مقابل تخفيف محدود للحصار المفروض على القطاع وسيتعين عليهم الدفاع عن نقص المياه والوقود والكهرباء وفي وقت لاحق السلع المدنية والعسكرية ذات الاستخدام المزدوج مثل الخرسانة ومضخات المياه، ولكن في الوقت الحالي تتطلع الحركة إلى تعزيز موقعها وتقول إنها ستستأنف إطلاق النار إذا هاجمت الشرطة مصلي المسجد الأقصى وإذا انتهى الأمر بإسرائيل بترحيل السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح المستوطنين.“

وتابعت الصحيفة في تقريرها: ”من جانبها ليس لدى إسرائيل أي نية للسماح لحماس بالتدخل في القدس، وهي تنوي إغلاق غزة وكسب الوقت قبل الصراع القادم لا أكثر".

وأشارت إلى تصريح وزير الدفاع بيني جانتس، والذي جاء قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، حيث قال: ”نحن نعيد حماس في الوقت المناسب ولن نسمح لها بالعودة“.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريح جانتس "هو تقريبا ما قاله سلفه بعد انتهاء الحروب الأخيرة“ بحسب تعبيره.