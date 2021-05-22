حدث ليلاً| مصر أول دولة إفريقية تبدأ تصنيع لقاحات كورونا.. ورصد تطورات بناء سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الانخفاض مستمر لليوم الرابع.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 185243 حالة حتى اليوم.

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وزيرة الصحة: مصر أول دولة إفريقية تبدأ في تصنيع لقاحات كورونا

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إن مصر أول دول في القارة الإفريقية تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة وقعت عقدين مع شركة (سينوفاك) الصينية، أحدهما للتصنيع والثاني لنقل تكنولوجيا التصنيع بمعني تصنيع المادة الخام للقاح، وبداية من الفترة المقبلة ستبدأ مصر في خطوة التصنيع.

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شكري: القضية الفلسطينية من أولويات الرئيس السيسي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية من أولويات القيادة والحكومة والشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مطلعا بشكل وثيق حول كل هذه التطورات وتهمه على المستوي الشخصي، ودائما مصر تقف بجوار اشقائها الفلسطينيين وقدمت تضحيات كبيرة وستظل تقف بجانبهم.

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مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لنيجيريا الشقيقة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، والتي توفى على إثرها رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم اتاهيرو، بالإضافة إلى عدد من مرافقيه من الضباط.

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الحكومة تكشف حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بسبب نوع العداد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء، وفقًا لنوع العداد المستخدم.

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وزيرة الصحة: تلقيح نزلاء السجون والعاملين بقطاع التعليم قبل سبتمبر المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اليوم يمثل حدثًا تاريخيًا في ظل استقبال مصر للمواد الخام للقاحات كورونا.

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فلسطينيون يشكرون الرئيس السيسي ويشيدون بدور مصر

أعرب عدد من الفلسطينيين والمرافقين للجرحى والمصابين القادمين لتلقي العلاج في مصر عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

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شكري: قادرون على حماية مصالحنا المائية ونرفض أي إجراءات أحادية اتصالاً بالسد

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن التصريحات الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد؛ تنم عن تعنت إثيوبي ومحاولة فرض الأمر الواقع على الأخرين ولا تتسم بالمسؤولية.

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وزير الخارجية: مصر ترصد تطورات بناء سد النهضة على مدار الساعة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أي تصرف أحادي من الجانب الإثيوبي بخصوص سد النهضة سيوقع قدرًا من الضرر على مصر، مشددًا على أن مصر لن تسمح بوقوع ضرر عليها.

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بتوجيهات من الرئيس السيسي.. دعم قطاع غزة بـ130 شاحنة محملة بـ2600 طن (فيديو)

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع، عبارة عن 130 شاحنة عملاقة محملة بـ2500 طن مواد غذائية.

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أجواء ربيعية ممتعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء ربيعية ممتعة، حيث يسود السبت، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

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هالة زايد: 4 ملايين مواطن سجلوا لتلقي لقاح فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إنه سجل على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة حوالي 4 ملايين مواطن لتلقي اللقاح وتلقى 2 مليون بالفعل منهم حتى الآن، وتلقى الجرعة الثانية من اللقاح 400 ألف.

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هنية يشكر مصر لدورها في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويؤكد انتصار المقاومة

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الشكر إلى مصر، لدورها في إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا، وإصابة المئات.

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لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 537887

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الخميس إلى 537887 بعد تسجيل 450 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7664 بعد تسجيل 6 حالة وفاة جديدة .

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كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 600 مجددًا

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 600 حالة اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات الصحية ، مع استمرار الموجة الرابعة من الفيروس بإصابات عنقودية متفرقة وإصابات بالسلالات المتحورة من الفيروس.

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رئيسة نيبال تحل البرلمان وتدعو إلى انتخابات مبكرة

حلت رئيسة نيبال البرلمان ودعت إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في منتصف المدة، وهي خطوة من المرجح أن تدفع الدولة التي دمرها فيروس كورونا إلى أزمة سياسية جديدة.

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بايدن: لا سلام دون اعتراف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف السلام، دون أن تعترف صراحة بحق دولة الاحتلال السرائيلي في الوجود.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "إدارته بصدد طرح حزمة لإعادة إعمار غزة".

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زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب شمال غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر شمال غرب الصين (في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي للصين)، وفقا لمحطة قياس ألمانية لرصد الزلازل.

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برلين تستعد لإعادة قطع أثرية نهبت من مملكة بنين التاريخية إلى نيجيريا

قال رئيس مؤسسة تراثية ألمانية يوم الجمعة إن المحادثات في نيجيريا تعد علامة فارقة في العودة المخطط لها لقطع أثرية من ألمانيا كانت قد نهبت في القرن التاسع عشر.

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