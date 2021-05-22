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كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 600 مجددًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 600 حالة اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات الصحية ، مع استمرار الموجة الرابعة من الفيروس بإصابات عنقودية متفرقة وإصابات بالسلالات المتحورة من الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 666 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 633 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 135344، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا.

كما سجلت كوريا الجنوبية أربع وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1926. ​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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