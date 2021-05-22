لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 537887

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- ( د ب أ ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الخميس إلى 537887 بعد تسجيل 450 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7664 بعد تسجيل 6 حالة وفاة جديدة .

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 444 من بين المقيمين و 6 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 537887 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7664 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 8ر8 %فيما بلغت نسبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح .6ر4%

وكان مجلس الوزراء أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30/ 9 /2021.