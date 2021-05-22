كبر أحزاب المعارضة تفضح أردوغان وانتهاكاته في السجون التركية

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

ذكر تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن عدد المعتقلين والمدانين الذين اشتكوا من الظروف السيئة والمعاملة المهينة وعدم تكافؤ الفرص في سجون تركيا خلال السنوات العشر الماضية اقترب من مليوني شخص.



نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري جمزة أق قوش إيلجازدي، استعرضت تقرير حالة السجون التركية خلال 9 سنوات، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية بالسجون تزداد، وقالت “في كل ساعة يواجه 20 سجينا أو محكوما عليه سوء معاملة”، مؤكدة أن آثار السياسات القمعية للحكومة تُلاحظ في الغالب بالسجون.

وبحسب جريدة زمان التركية فإن التقرير أوضح أنه خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، تقدم ما يقرب من مليون و691 ألف و131 سجينا تركيا بشكوى إلى قضاة التنفيذ، وهذا يعني أنه كل ساعة يتعرض 20 نزيلا في السجون لسوء معاملة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المسجونين الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مثل التدفئة والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم، كان 17 ألف و280 في عام 2010، بينما وصل 319 ألف و807 في عام 2019.

وتابع التقرير: “تظهر بيانات وزارة العدل أنه في السنوات العشر الماضية، اشتكى ما لا يقل عن 3 آلاف و252 سجينًا كل أسبوع من انتهاكات الحقوق. وصل عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية بين عامي 2010 و 2019 إلى 301 ألف 901. في السجون التي يسود فيها نظام العقوبات، ارتفع عدد السجناء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية في السنوات العشر الماضية بنسبة 365 بالمائة”.

ولم يسلط التقرير الضوء على وقائع التفتيش العاري التي شهدتها السجون التركية هذا العام