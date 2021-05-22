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واشنطن تشن هجوماً حاداً على أردوغان بسبب تصريحاته العدائية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

ندّدت واشنطن بتصريحات للرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، داعيةً إلى تجنّب "التصريحات التحريضيّة التي قد تؤدّي إلى مزيد من العنف" في الشرق الأوسط، بحسب ما صرّح متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة.

 

وقال نيد برايس إنّ "الولايات المتحدة تدين بشدّة التصريحات الأخيرة للرئيس التركي، المعادية للسامية، والتي تؤجج العنف".

  

يذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل لم تنقطع على مر السنوات الماضية، على الرغم من الخلافات التي حصلت بين الطرفين سابقا. وكانت أنقرة سعت في الفترة الأخيرة، وقبيل أحداث غزة إلى التقارب مع تل أبيب، وإعادة العلاقات إلى مجاريها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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