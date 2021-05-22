كمال أوغلو يرى أن أردوغان أصبح عبئاً على تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن حزبهم نجح في عكس الصورة السيئة التي نشرها النظام الحاكم.



شارك كيلتشدار أوغلو فيلما وثائقيا بعنوان “عقلية الجهل”، وجه خلاله عدة نصائح للرئيس التركي رجب أردوغان.

أعد حزب الشعب الجمهوري فيلما وثائقيا، تحدث خلاله كمال كليتشدار أوغلو عن أن الفساد أصبح السياسة المعتادة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن أردوغان أصبح عبئا على تركيا، حيث بات لا يستطيع أن يحكم البلاد .. مشيرا إلى تصريح أردوغان السابق بأنه سيقضي على الفقر والفساد في البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف.

وبحسب جريدة زمان التركية، تحدى كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي بأن يجري انتخابات مبكرة في البلاد، متابعا: ” يجب على 83 مليون شخص الحضور إلى صندوق الاقتراع في أسرع وقت ممكن حتى لا يواجهوا ألمًا أكبر”.

وأكد زعيم المعارضة التركية أنه ليس لديه أي نية في أن يصبح رئيسا للجمهورية، مؤكدا انه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية.

كيليتشدار أوغلو اعتبر أن الحكومة التركية الحالية بذلت كل ما في وسعها لتشويه حزبه وجعل الناس ينسون الديمقراطية.

وقال “كان علينا أن نقول أشياء جديدة ونقيم علاقات مع شرائح مختلفة من المجتمع. اجتمعنا مع قادة الرأي. قال الناس: لم نكن نعرف حزب الشعب الجمهوري على هذا النحو. لقد بذلت الحكومة كل ما في وسعها لجعل الناس ينسون الديمقراطية”