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شكرا لقرائتكم خبر عن 94 مليار جنيه استثمارات عامة بقطاع النقل بالعام المالى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2021/2022 عن تخصيص مبلغ 94 مليار جنيه استثمارات عامة لصالح مشروعات قطاع النقل، تم توجيهها لـ6 مشروعات نستعرضها فيما يلى:
- القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة) بنحو 22.5 مليار جنيه.
- مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر بنحو 24.4 مليار جنيه.
- القطار المُكهرب بنحو 17.6 مليار جنيه.
- الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية / مدينة نصر) بنحو 13.8 مليار جنيه.
- الخط الثالث لمترو الأنفاق (خط الثورة) بنحو 14.2 مليار جنيه.
- الخط السادس للمترو (القليوبية – القاهرة) بنحو 1.5 مليار جنيه.
94 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع النقل بالعام المالى الجديد