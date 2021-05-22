اخبار العالم

94 مليار جنيه استثمارات عامة بقطاع النقل بالعام المالى الجديد.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 94 مليار جنيه استثمارات عامة بقطاع النقل بالعام المالى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2021/2022 عن تخصيص مبلغ 94 مليار جنيه استثمارات عامة لصالح مشروعات قطاع النقل، تم توجيهها لـ6 مشروعات نستعرضها فيما يلى:

 

- القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة) بنحو 22.5 مليار جنيه.

- مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر بنحو 24.4 مليار جنيه.

- القطار المُكهرب بنحو 17.6 مليار جنيه.

- الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية / مدينة نصر) بنحو 13.8 مليار جنيه.

- الخط الثالث لمترو الأنفاق (خط الثورة) بنحو 14.2 مليار جنيه.

- الخط السادس للمترو (القليوبية – القاهرة) بنحو 1.5 مليار جنيه.

 


94 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع النقل بالعام المالى الجديد
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا