شكرا لقرائتكم خبر عن 94 مليار جنيه استثمارات عامة بقطاع النقل بالعام المالى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2021/2022 عن تخصيص مبلغ 94 مليار جنيه استثمارات عامة لصالح مشروعات قطاع النقل، تم توجيهها لـ6 مشروعات نستعرضها فيما يلى: - القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة) بنحو 22.5 مليار جنيه. - مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر بنحو 24.4 مليار جنيه. - القطار المُكهرب بنحو 17.6 مليار جنيه. - الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية / مدينة نصر) بنحو 13.8 مليار جنيه. - الخط الثالث لمترو الأنفاق (خط الثورة) بنحو 14.2 مليار جنيه. - الخط السادس للمترو (القليوبية – القاهرة) بنحو 1.5 مليار جنيه.

94 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع النقل بالعام المالى الجديد