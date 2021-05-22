أمريكا تعد فلسطين بـ"تثبيت الهدنة" ومساعدات إنسانية

محمد الفلاح - أمريكا تعد فلسطين بـتثبيت الهدنة ومساعدات إنسانية

السبت 22 مايو 2021

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، أنهما ناقشا إجراءات لضمان صمود وقف إطلاق النار القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت الوزارة، إن بلينكن أبلغ عباس بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية سريعة وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أكدت واشنطن، أنها ستراقب وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "أمريكا لديها ضمانات قوية من الأطراف المعنية بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وغزة".

وكانت الهدنة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع وافقت عليها إسرائيل وحركتي "حماس" والجهاد.

وقالت مصادر إن مصر تعمل على 3 مراحل لتثبيت هدنة غزة، بدأتها مع دخولها حيز التنفيذ وتستمر لحين التوصل لاتفاق وفق إطار وفترة زمنية محددة.