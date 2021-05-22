شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعين مبعوثاً جديداً لكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "قلقتان للغاية" بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتريدان التركيز على حل دبلوماسي.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات، في مؤتمر صحفي، عقب استقباله نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في البيت الأبيض.

وذكر بايدن أن المحادثات مع بيونج يانج يجب أن تركز على "خطوات عملية من أجل تقليل التوترات ونحن نتحرك صوب هدفنا النهائي المتمثل في لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وأوضح، "ليس لدينا أوهام بشأن مدى صعوبة ذلك"، معلنا تعيين الدبلوماسي الأمريكي سونج كيم مبعوثًا لكوريا الشمالية.

ورحب مون، بالتعيين وكذلك باستعداد الحكومة الأمريكية للعمل دبلوماسيا لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال في تصريحات مترجمة "لدي توقعات كبيرة"، مبينا أن "المهمة المشتركة الأكثر إلحاحًا التي يتعين على بلدينا القيام بها هي تحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".

ووعد بايدن بأن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية بشأن النهج تجاه بيونج يانج، فيما وصف التحالف "الراسخ" مع سول بأنه "محور" السلام والأمن والازدهار في المنطقة.