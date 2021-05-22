إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بشكل واسع مقطع فيديو قالوا إنه يظهر الشخص الذي حاول في صحن المطاف الصعود إلى منبر الحرم الخطيب بالحرم، فيما تم القبض عليه في الحال.

وفي أبريل الماضي، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف، ضبطت شخصاً يحمل سلاحاً أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.