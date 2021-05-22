اندلاع مواجهات مجدداً في باحة المسجد الأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله)

اندلعت مواجهات، أمس، مجدداً بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بعد أسبوعين على أحداث مشابهة كانت السبب في تفجّر المواجهات بين حركة «حماس» وإسرائيل. وأكد شهود عيان أن المواجهات بدأت بعد صلاة الجمعة، التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين.

وأوضح الشهود أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل صوتية ورصاص مطاطي لتفريق المتظاهرين، وضربت البعض بالهراوات.

وأصيب 21 شخصاً في مواجهات المسجد الأقصى، جرى نقل إصابتين منهما إلى المستشفى، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية «اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة، واعتداءها على المصلين».

وأكدت الرئاسة في بيان أن «الاستمرار بسياسة الاقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة الاعتداءات على المصلين الآمنين، هي سياسة مرفوضة ومدانة، واستفزاز غير مقبول يعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر».

ودان الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز «اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، عقب صلاة الجمعة، واعتداءها على المصلين».

وقال: «إن ما قامت به إسرائيل تصرف استفزازي مرفوض ومدان، ويتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس».

وأكد أن على إسرائيل «تحمل مسؤولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمصلين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم». من جهته، أفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، بأن الشرطة تعرضت لإلقاء حجارة من قبل الفلسطينيين، وبدأت بإجراءات مكافحة الشغب.