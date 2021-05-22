أوروبا تحدد موعد بدء استخدام شهادات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موعدا للبدء في استخدام شهادات الحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز إن شهادة الاتحاد الأوروبي للقاح المضاد للفيروس ستكون قيد التشغيل بحلول الأول من يوليو المقبل.

وأشاد المسؤول الأوربي بالاتفاق الذي تم التوصل له حديثا بشأن الخطة ووصفه بأنه "خبر سار لجميع الأوروبيين".

وأضاف المفوض أنه مع ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ستة أسابيع للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مزيد من الوقت. وسيغطي هذا معظم ذروة موسم السياحة في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال ريندرز للصحفيين في بروكسل إن الخطة ستسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي "بالتنقل بحرية أكبر داخل دول التكتل في أمان صحي تام".

وستدعم هذه الخطة القطاعات الاقتصادية المعتمدة على حرية التنقل مثل السياحة.

واتفق مفاوضون من الدول الأعضاء في التكتل ونواب من البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية على تفاصيل الوثيقة مساء أمس الخميس.

وستكون هناك ثلاثة أنواع من الشهادات متاحة مجانا ورقيا أو رقميا. الأولى: تشهد بالتطعيم بلقاح وافق عليه الاتحاد الأوروبي، والثانية تظهر نتائج الاختبار السلبي والثالثة للمتعافين من مرض كوفيد-19.

وبمجرد تنفيذ الخطة بالكامل، يتعين على الدول الأعضاء من حيث المبدأ الامتناع عن فرض أي قيود إضافية على السفر مثل متطلبات الحجر الصحي أو إجراء اختبارات إضافية على حاملي الشهادات