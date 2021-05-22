مشيدًا بجهود مصر.. بايدن يدعو المجتمع الدولي لدعم "إعمار غزة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشيدا بجهود مصر.. بايدن يدعو المجتمع الدولي لدعم إعمار غزة

السبت 22 مايو 2021

الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، المجتمع الدولي لطرح حزمة من المساعدات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.



وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، إنه أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس التزام واشنطن بتقديم المساعدة للضفة الغربية على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

وأضاف بايدن أن حل الدولتين هو العلاج الوحيد للصراع بين الطرفين، مؤكدا أنه يسعى إلى استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما أشاد بايدن، بالجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونجحت مصر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد قتال دام 11 يوما.

وحظيت الهدنة في قطاع غزة، بترحيب عربي ودولي واسع؛ حيث جاءت بتأييد عربي ودولي، لتساهم في حقن دماء الأبرياء وحماية المدنيين.