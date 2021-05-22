بايدن: لا سلام حتى يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف السلام إلى أن تعترف صراحة بحق إسرائيل في الوجود.

وأضاف بايدن، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أنه لا تغيير في التزامه تجاه إسرائيل وأمنها، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الذي يقوده لا يزال يؤيد إسرائيل.

وأكد بايدن أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال خلال المؤتمر إنه "يصلي" من أجل صمود الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يسعى لتخصيص حزمة مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعد 10 أيام تعرض فيها القطاع لغارات جوية إسرائيلية مكثفة أحدثت دمارا واسعا في أغلب القطاعات الحيوية.

يشار إلى أن إسرائيل وحركة "حماس" اتفقتا على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية اعتباراً من فجر الجمعة، وذلك بعد 11 يوماً من المواجهات العسكرية.