وزير الخارجية: قطر أوفت بجميع الإلتزامات المطلوبة لإتمام المصالح

الشارقة - اميمة ياسر -

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه سيتم عقد اجتماع مصري قطري خلال الأيام المقبلة، لمتابعة التقارب بين القاهرة والدوحة وفقًا لبيان العلا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحاكية المذاع عبر قناة MBC مصر، أن مصر أوفت بكافة التزاماتها، وكذلك قطر أوفت بكافة الالتزامات المطلوبة للمصالحة المصرية القطرية، التي نص عليها الإعلان الصادر بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنه أدى إلى نتائج جيدة في التقارب بين البلدين، وأن القاهرة تابعت خلال الفترة الماضية الخطوات القطرية لإتمام المصالحة.

وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، أوضح وزير الخارجية أن مصر تتطلع للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، وأن القاهرة لا ترى أن الاتفاق صعب المنال.

واستكمل بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق في حال ابتعدت إثيوبيا عن سياسة فرض الأمر الواقع، واتباع طرق التفاوض من خلال الاتحاد الإفريقي والأطراف الدولية الأخرى، وأن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن مصالحها المائية، وحماية مقدرات مواطنيه من المقدرات المائية.