وزير الخارجية: اجتماع مصري قطري خلال الأيام المقبلة لاستئناف العلاقات الثنائية و تستشعر تطورًا إيجابيًّا من جانب تركيا



الشارقة - اميمة ياسر - :قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع مصري قطري لاستئناف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

أضاف "شكري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على "Mbc مصر"، أن الاجتماع يأتي بعد نجاح قمة العلا والتي عقدت في يناير الماضي، متابعًا أن الاجتماع سيبحث الخطوات التي تتخذها البلدين خلال الفترة المقبلة في إطار استئناف العلاقات.

ويشهد مسار المصالحة المصرية القطرية بعض التقدم، وذلك ترجمة للمصالحة الخليجية والتي عقدت في شهر يناير الماضي في "العلا" بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد توقيع مصر على البيان الختامي للقمة، الأمر الذي يوثق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي.

الموقف التركي

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات التي جرت مع نائب وزير الخارجية التركي جاءت بعد اتصال أمني بين البلدين، موضحًا أن الحديث الآن حول وجود مسارين متوازيين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المصرية والحفاظ على استقرار مصر وعدم قبول التدخل في الشئون الداخلية لمصر.

وأكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موقف مصر من استئناف العلاقات مع تركيا وعدم تعدي تركيا بأي شكل من الأشكال على الأمن المصري.



وأضاف شكري، أن المناقشات بين البلدين وصلت إلى عقد مباحثات استكشافية وهي جولة أولى، موضحًا أن القاهرة تستشعر تطورًا إيجابيًّا من جانب تركيا.

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات مستمرة إلى حين الاطمئنان على وجود أرضية سياسية تلبي مطالب الطرفين لعودة العلاقات، موكدًا أن مصر ترصد التصريحات والتصرفات التركية من أجل التوثق من استمرار هذه النهج إلى حين عودة العلاقات بين البلدين.