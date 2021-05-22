محمد الفلاح - أمريكا تراقب هدنة غزة.. الأطراف المعنية تؤكد التزامها

السبت 22 مايو 2021

أكدت واشنطن، الجمعة، أنها ستراقب وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "أمريكا لديها ضمانات قوية من الأطراف المعنية بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وغزة".

وتابعت ساكي: "انخراطنا مع مصر كان جزءًا محوريًا في جهود وقف إطلاق النار بغزة".

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات من جانبها لإسرائيل في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار بغزة".

وكانت الهدنة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع وافقت عليها إسرائيل وحركتي "حماس" والجهاد.

وقالت مصادر إن مصر تعمل على 3 مراحل لتثبيت هدنة غزة، بدأتها مع دخولها حيز التنفيذ وتستمر لحين التوصل لاتفاق وفق إطار وفترة زمنية محددة.

وكشفت المصادر الدبلوماسية المصرية المطلعة، أن القاهرة تعمل على مرحلة رصد التحركات الإسرائيلية والفلسطينية وقياسها بالنسبة للطرفين، في إشارة إلى الخروقات التي تلي وقف إطلاق للنار.

وأفادت المصادر أن هذه المرحلة تسبق مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار والتي قد تستغرق بعض الوقت، قبل أن تكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة بهدنة وفق إطار وفترة زمنية محددة.