شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يبحث مع المبعوث الأمريكي إحلال السلام في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، أمس الجمعة، مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق الرياض. جاء ذلك بحسب تغريدة في حساب وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، أجرى مؤخراً جولة شملت الإمارات، حيث التقى مسؤولين من وزارة الخارجية الإماراتية لمناقشة أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض. وقالت الخارجية الأمريكية، إن ليندركينج «ناقش أثناء زيارته للإمارات ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن وإصلاح خزان صافر، ودعم الحكومة اليمنية». وأعرب ‏المبعوث الأمريكي، عن شكره لدولة الإمارات لدورها في دفع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشاد المبعوث الأمريكي لليمن، في تصريحات صحفية، بدور الإمارات في دفع تنفيذ «اتفاق الرياض» بالرياض وإنهاء الصراع بالبلاد. ورغم «الزخم الدولي» الداعم للتسوية السياسية إلا أن مراقبين أكدوا عدم جدية الانقلابيين الحوثيين، الذين صعّدوا من هجماتهم بالتزامن مع هذا التحرك الدولي. ودأبت ميليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

من جانب آخر طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ميليشيات الحوثي بالإنهاء الفوري للهجوم الذي تشنه على مدينة مأرب، وأكد بلينكن فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين اللذين يشكلان تهديداً لجهود السلام، كما تؤدي أفعالهما إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في إشارة إلى محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني. وأضاف بلينكن في تغريدة على «تويتر»، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بوقف هجوم الحوثيين على مأرب ووقف فوري لإطلاق النار.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بارزين تابعين لميليشيات الحوثي في اليمن، وقالت إن أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية في اليمن، وتزيد الأزمة الإنسانية فيها سوءاً. وفرضت واشنطن العقوبات على القيادي البارز في الجماعة محمد عبدالكريم الغماري، وحمّلته مسؤولية تنظيم هجمات شنتها القوات الحوثية على المدنيين في اليمن. وأوضحت الوزارة أن الغماري تولى مؤخراً الهجوم الحوثي واسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في مأرب. ووفقاً لمديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، آندريا جاكي، فإنه «بصفته المسؤول العسكري الحوثي الكبير، محمد عبدالكريم الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي ألحقت الضرر بالمدنيين، والآن يشرف على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة الإنسانية». وبحسب الوزارة، فإن الغماري أعلى قائد في هيكلية القيادات العسكرية للحوثيين، وهو مسؤول بشكل مباشر عن استهداف مواقع سعودية. ووفقاً للوزارة، فقد شارك الغماري في الهجوم على مأرب وصعدة، وفي الاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014، قبل أن يتم تعيينه رئيساً للجنة الثورية العليا مشرفاً للجماعة في محافظة حجة. كما تتهم الخزانة الغماري بالتورط في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.