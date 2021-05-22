شكرا لقرائتكم خبر عن لانا نسيبة: الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن ترحيب الدولة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت أن الإمارات تأمل «أن يكون (الاتفاق) صامداً ودائماً، ويسهم في استئناف عملية السلام بشكل أوسع مع استعادة الهدوء وبناء الثقة بين الأطراف في الوقت نفسه».

وفي سلسلة تغريدات على حساب البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة على «تويتر»، أضافت لانا زكي نسيبة: «لقد ذكرتنا الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين بالحاجة المُلحة لعقد حوار سلمي يهدف إلى إيجاد حل طويل الأمد لإنهاء هذا الصراع وإحلال السلام في كامل منطقتنا». وتابعت: «حلقة العنف هذه يجب ألّا تكون أحدث حلقات العنف، وإنما يجب أن تكون الأخيرة. لقد استغرق هذا الصراع وهذا العنف وقتاً طويلاً، والسبيل الوحيد لوقفهما هو التوصل لسلام حقيقي ودائم».