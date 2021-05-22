شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تنفذ 29 بحثاً عن التنوع البيولوجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين –”الخليج 365”

تحتفل جامعة الإمارات مع العالم، اليوم السبت، باليوم الدولي للتنوع البيولوجي والذي يأتي في عام 2021 تحت شعار «نحن جزء من الحل»، فيما تنفذ الجامعة حالياً 29 بحثاً عن البيئة والتنوع البيولوجي، وتركز على موضوعات مختلفة منها: «الحفاظ على الأسماك في الخليج العربي باستخدام طريقة الجينوم»، و«النباتات الصحراوية وتنوع مجتمعاتها ومرونتها في البيئة الجافة المتغيرة»، و«حماية مجتمعات الحيوانات البرية في الإمارات»، فيما سجل باحثون سابقاً، أربع براءات اختراع في «جهاز استشعار نباتات المياه»، و «المواد العازلة والقابلة للتحلل بيولوجياً»، و«إنتاج مادة مانعة للصدأ من مخلفات النخيل»، و«طريقة إنتاج الورق من الرمل».

وأكد الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي حيث أنه أحد أهم الحلول العملية المهمة لتحديات التنمية المستدامة، كما أنه يعتبر طريقاً ممهداً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأشار النائب المشارك للبحث العلمي إلى أن تحقيق التنوع البيولوجي من الضرورات المهمة التي تساعد في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، لذا فإن الحفاظ وتعزيز هذا التنوع مسؤولية مجتمعية مشتركة، حيث أن الإخلال في الاتزان البيئي تهديد للجميع وله آثاره السلبية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد مراد أن البرامج الأكاديمية وتنوعها في الجامعة تسهم في بناء جيل من الشباب الإماراتي القادر على تقديم الحلول العلمية والمسلح بالمهارات العلمية والبحثية ليؤدوا دوراً في تعزيز التنوع البيولوجي في الدولة.

وقال إن دور الجامعة المساهمة في خلق وبناء المعرفة أثمر عن إنتاج 548 ورقة بحثية منشورة في مجلات مرموقة ذات تصنيف عالٍ من الفترة 2015 -2021 وهو ما يعادل 8% من مجموع الأبحاث العلمية التي نشرت في تلك الفترة، وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي بأن جهود جامعة الإمارات البحثية مستمرة حيث يجري أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الوقت الحالي 29 بحثاً علمياً متصلاً بالبيئة والتنوع البيولوجي.