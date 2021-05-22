ذبحه وأطلق الرصاص على جسده.. عامل يقتل عمه انتقامًا لشقيقه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة أخميم في سوهاج جريمة قتل دموية، راح ضحيتها عامل، إثر تعرضه للذبح والرمي بالرصاص.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل بناحية قرية الأحايوة شرق بأخميم.

وتبين من التحريات مقتل "م. ع" عامًا عامل، ويقيم بناحية قرية أولاد الشيخ بدارالسلام، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس وآخر في البطن، وذبح بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمومة المجني عليه "ن. ا" عامل، في العقد الرابع من العمر.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسلاح ناري وسلاح أبيض كانا بحوزته، أخذًا بثأر شقيقه الذي لقي حتفه منذ بضع أعوام على يد المجني عليه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.