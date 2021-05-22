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مصرع قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرته شمال البلاد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قائد الجيش النيجيري الجنرال إبراهيم أتاهيرو

أكد المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية خبر مقتل قائد الجيش الجنرال إبراهيم أتاهيرو، الذي لقي مصرعه الجمعة في تحطم طائرته شمال البلاد.

وأكد إدوارد جابكويت لفرانس برس أن المسؤول العسكري لقي حتفه في تحطم طائرته في ولاية كادونا.

وكان الرئيس محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في كانون الثاني/يناير في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد الجهادي المستمر منذ أكثر من عقد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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