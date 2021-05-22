اخبار العالم

باطلة ولا شرعية لها.. هكذا علقت باريس على الانتخابات الرئاسية السورية

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

الخارجية الفرنسية

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن الإنتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا خلال الأيام المقبلة “باطلة ولا شرعية لها” بنظرها “لأنها تفتقر للمعايير اللازمة ولا تسمح بالخروج من الأزمة”.

وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول في بيان رسمي: “الإنتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الإنتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الإنتخابات التشريعية العام الماضي لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير”.

وتابعت: “بالنسبة لنا هذه الانتخابات باطلة ولا جدوى منها . إنها لا تعطي شرعية سياسية للنظام ولا تؤدي الى الخروج من الأزمة”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا