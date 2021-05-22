21 مايو , 2021
تشهد الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز نوعًا من الاستقرار في الفترة الراهنة، وذلك على الرغم من إيجابية المسحة الطبية التي أجرتها مؤخرًا، في ظل صراعها مع فيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر طبي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الفريق الطبي المعالج لدلال عبدالعزيز يتواصل مع أسرتها لطمأنتهم على وضعها الصحي، منوهًا إلى أن الطبيب الخاص فضل إخفاء خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم عنها هذه الفترة تمامًا.
وأكد المصدر أن الفريق الطبي شدد على الأسرة عدم الحديث معها في ذلك الشأن بشكل نهائي، كي لا تنتكس صحيًا، مبينًا أنها تعي ما يدور حولها، ولكنها تعاني أزمة كبيرة في التنفس، ويتم في الفترة الراهنة مواصلة العمل على تحسين نسبة الأكسجين.
وبين المصدر الطبي أنه على الرغم من أن حالة دلال عبدالعزيز الصحية تشير إلى الاستقرار، لكنها تحتاج وقتًا للتعافي ربما تمتد لستة أشهر.
وقررت أسرة الراحل سمير غانم، الذي توفي عن عمر ناهز الـ84 عامًا، متأثرًا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إقامة صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة الجمعة غدًا، في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة زوجها سمير غانم… ما هي تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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