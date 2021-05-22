إحصائية.. كورونا أودى بحياة مليون شخص في أمريكا اللاتينية

وسجلت معظم الوفيات - أكثر من 446000 - في البرازيل التي تعد ثاني أكثر مناطق تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس في العالم لناحية عدد الوفيات بعد الهند والولايات المتحدة فقط.