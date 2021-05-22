شكرا لقرائتكم خبر عن 50% من مخصصات "حياة كريمة" لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، المعروضة على مجلسى النواب والشيوخ، نحو 200 مليار حنيه، استحوذت مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على أكثر من 50% من تلك المخصصات، حيث بلغت مخصصاتها نحو 102 مليار جنيه.

ونستعرض فيما يلى توزيع مخصصات "حياة كريمة" في خطة عام 2021/2022:

27.5 مليار جنيه للصحة

4.4 مليار جنيه للتعليم

2 مليار جنيه للشباب

2.2 مليار جنيه للزراعة

6.9 مليار جنيه للرى

20 مليار جنيه للكهرباء

12.2 مليار جنيه لرصف الطرق

102 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب

5.6 مليار جنيه للاتصالات

14 مليار جنيه للتضامن

3 مليارات جنيه لمبانى الخدمات الحكومية