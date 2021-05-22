شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى زيارة لمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعائلاتهم متحف الحضارة، اليوم الجمعة، في جو أسري اجتماعي لرؤية مصر القديمة في ثوبها الجديد، يأتى ذلك من منطلق حرص التنسيقية علي دعم ما تبذله مصر من طفرات لدعم السياحة المصرية.

وكان في استقبال نواب التنسيقية وأسرهن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وأحمد سمير، مدير العلاقات العامة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث اصطحباهم في جولة بداخل المتحف لرؤية المومياوات الملكية في بيتهم الجديد.

وضم وفد التنسيقية كل من النائب عمرو يونس، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة أميرة صابر، النائب نادر مصطفى، النائب محمد تيسير مطر، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة العادلي، النائب أحمد رمزي، النائبة منال هلال، النائبة رشا كليب، النائب طارق الخولي، النائبة نشوي الشريف، النائب أحمد زيدان، النائبة مرثا محروس، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإلإضافة لكل من النائب أكمل نجاتي، النائب محمود القط، النائب محمد فريد، النائبة راجية الفقي، والنائبة نهي ذكي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية إيمان طلعت، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية.







































