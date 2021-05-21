محمد الفلاح - والد الشهيد الدرة يشكر الرئيس السيسي: حريص على وحدة شعبنا

الجمعة 21 مايو 2021

قال جمال الدرة، والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، إننا نثمن مجهودات مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.



وأضاف "الدرة" خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc أن مصر حريصة على الحفاظ على أهداف القضية الفلسطينية القائمة على استقلال الدولة الفلسطينية مستقلة، وأن يكون الشعب الفلسطيني موحد".

وأكد أن الانقسام الفلسطيني دمر الشعب والقضية الفلسطينية وأبعدها عن هدفها الحقيقي، وهو التحرير والعودة إلى الوطن، وبسبب الانقسام يعاني أهالي قطاع غزة كثيرا.

ونجحت مصر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذكر التلفزيون المصري أن الجهود المصرية أسفرت عن وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بعد قتال دام 11 يوما.

وأضاف أن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، والرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة.

وجاء الإعلان بعد جهود مكثفة للوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس لعبت فيها مصر دورا مركزيا نظرا لاتصالاتها بالجانبين.

وقال مصدر أمني مصري -طلب عدم ذكر اسمه- إن حماس تعهدت بالانصياع للهدنة إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار وأضاف أن مشاورات ستبدأ بعد سريان الهدنة.

وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مساء أمس.