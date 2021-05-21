شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في زلزال بإقليم يوننان الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب إقليم يوننان في جنوب غرب الصين في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة وذكرت شبكة تلفزيونية صينية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني إن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا وأعقبته توابع.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية على تويتر إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتي شخصين. وأضافت أنه جرى العثور على تسعة أشخاص آخرين تحت الأنقاض في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة.

ونقلت الشبكة عن السلطات قولها إن بعض خطوط النقل انقطعت بسبب انهيارات أرضية وأضرار لحقت ببعض الطرق لكن الكهرباء والهواتف والإنترنت مازالت تعمل.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية في تغريدة على تويتر، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ من المستوى الثاني وبدأت عمليات الإنقاذ في مدينة دالي التي يقطنها 134 ألف نسمة في إقليم يوننان وتبعد نحو 24 كيلومترا عن مركز الزلزال.