زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب غرب الصين

وتم رصد هذه الهزة القوية عند الساعة 02:04 فجر السبت بالتوقيت المحلي (19:04 مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش)، ثم رصدت 6 هزات أخرى، تتراوح قوتها ما بين 3.1 و3.9 درجة بمقياس ريختر.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 17 كلم، وهي تقع في الجزء الجنوبي من المقاطعة الصينية المذكورة القريبة من إقليم التبت الذاتي الحكم.



ورصد المركز الصيني كذلك هزتين في مقاطعة يونان جنوبي الصين، حيث تم تسجيل عدة هزات بقوة تصل إلى 6.4 درجة في وقت سابق من يوم الجمعة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.