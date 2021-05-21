البعثة الأممية تدعو الشركاء الدوليين لمواصلة دعم السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، جميع الشركاء الدوليين على مواصلة دعم الخرطوم سياسيا واقتصاديا.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها فولكر إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن بيرتس عدد خلال الإحاطة، جهود الحكومة الانتقالية في انفاذ اتفاقية السلام، والقوانين والإصلاحات التشريعية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسِياسية.

وأوضح فولكر أن مؤتَمر باريس أظهَر بِوضوح دَعماً دوَلياً لِعَودَة السودان إلى المُجتمع الدُّوَلي.

وشكر المبعوث الأممي حُكومة فَرنسا على تَنظيمها للمُؤتمر والذي أعلَنَ فيه عدد من الدُّوَل إعفاء السودان من الديون.

وتطرق فولكر إلى مُحادَثات السَّلام المُقَرَّر أن تَبدأ الأسبوع المقبل في جوبا بين حُكومة السودان والحركة الشعبية لِتحرير السودان، وذلك عقب توَقَيّعَ رئيس المَجلِس السِّيادي، عبد الفتاح البُرهان، وقائد الحركة عبد العزيز الحِلو، قبل أسابيع على إعلان المَبادئ الذي يشكل أسَاسِ المفاوضات المنتظرة.

وقبل أيام، شهدت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا لدعم السودان شهد شطب جانب كبير من الديون المستحقة على الخرطوم.