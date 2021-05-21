العراق.. إحباط تفجير إرهابي داعشي في ديالى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إنه مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع نفذت عملية نوعية متميزة.

وأوضح أنها تمكنت خلالها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى وقوة من فوج استخبارات الفرقة الخامسة من ضبط دراجة مفخخة في بساتين العامرية بقضاء الخالص في محافظة ديالى.

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن المصدر (لم تسمه) قوله: "مفارز هندسة الفرقة قامت بتفجيرها تحت السيطرة وإحباط مخطط تنفيذ عملية ارهابية في المحافظة كانت عناصر عصابات داعش تحاول فيها استهدفت الأبرياء، إلا أن جهود مفارز الاستخبارات العسكرية كانت لهم بالمرصاد".

