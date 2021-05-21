تقرير صحفي:3 ملفات تربك العلاقات التونسية الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

اعتبر تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أنّ ملفات 3 ساخنة تربك العلاقات التونسية الفرنسية، تأتي الديون في مقدمتها، فضلا عن الملف الأمني الحساس، وملف تنظيم قمة الفرنكوفونية المرتقبة في تونس.

وقال التقرير: إنّ زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس بمناسبة قمة الاقتصاديات الأفريقية ”كانت مناسبة لإجراء محادثات ثنائية، لكن العديد من الموضوعات لا تزال تعقد التبادلات بين البلدين“.

ونقل التقرير قول الباحث بليغ النابلي: ”كانت هناك فترة من عدم اليقين في العلاقات الثنائية بعد الثورة، ولا تزال هذه المواقف ذاكرة سيئة للغاية للتونسيين، حيث لم يستجب الرئيس الأسبق منصف المرزوقي لدعوة نيكولا ساركوزي لزيارة باريس.. يمكننا الآن أن نرى رغبة فرنسية في الظهور كشريك متميز في دعم الانتقال السياسي والديمقراطي في تونس“.