شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يدين الاعتداءات الإسرائيلية في اتصال مع أبو مازن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين“.

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي ”أكد لعباس إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى“.