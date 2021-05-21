شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى رحيل منتظم للمرتزقة من ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، إلى يجب ضمان رحيل منتظم للمرتزقة من ليبيا وعودتهم إلى بلدانهم ،مشيراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة لسحب السلاح ودمج المجموعات المسلحة.

طالب المبعوث الأممي خلال إحاطته حول مستجدات الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، معتبراً أن المقاتلين الأجانب والمرتزقة خطر على ليبيا والمنطقة بكاملها. وفي إحاطته بمجلس الأمن، حث كوبيش مجلس النواب الليبي على وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل يوليو المقبل.

من جهتها، اوضحت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن الولايات المتحدة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددة على ان واشنطن قد تفرض عقوبات على معرقلي التسوية في هذا البلد.

وقالت المندوبة الامريكية ان»على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع وقف تدخلها العسكري والبدء بالانسحاب من ليبيا على الفور»، معتبرة أنه «لا مجال للتأويل، الجميع تعني الجميع». وأعربت عن أسفها لعدم إحراز تقدم سياسي.

وقالت «حان الوقت لتوضح القيادة الليبية الأساس الدستوري للانتخابات» المقررة في 24 ديسمبر المقبل، و«اقرار التشريعات المطلوبة وضمان عدم إرجاء الانتخابات»، وطالبت بتحقيق تقدم في هذا الصدد قبل الأول من تموز/يوليو.

وفي السياق، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القاهرة بالسفير الأمريكي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند. وبحسب ما نشرته قناة سكاي نيوز عربية، فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدماً في العمل بمبادرة المستشار صالح، التي توجت بإعلان القاهرة وتتفق مع مخرجات مؤتمر برلين. فيما جدد نورلاند وجهة نظر واشنطن بشأن عدم وجود حل عسكري لأزمة ليبيا.

ورحب نورلاند بجهود المستشار صالح الحثيثة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل والتقدم المحرز، لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، أن زيارة المستشار صالح إلى القاهرة هي بناء على دعوة رسمية أمريكية، لافتاً إلى أنه ناقش مع السفير الأمريكي تفاصيل مبادرة رئيس مجلس النواب للحل في ليبيا.وأوضحت المصادر أن نورلاند أبلغ المستشار صالح بأن واشنطن ستفرض عقوبات على من يعطل المؤسسات الليبية ودعمها، لتوحيد المؤسسة العسكرية .

إلى ذلك، عقد الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) اجتماعاً لتقييم التقدم المُحرَز على المسار السياسي في ليبيا.

وذكر بيان للمجموعة أن إجراء الانتخابات الوطنية في ال24 ديسمبر 2021 ما زال يتصدر سلم الأولويات، بغية استكمال المرحلة التحضيرية في ليبيا والتحول الديمقراطي على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. (وكالات)