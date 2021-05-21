شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبناني يؤجل مناقشة رسالة عون حول «التكليف» إلى اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

رفع رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري، أمس الجمعة، الجلسة التي كانت مقررة لتلاوة ومناقشة رسالة الرئيس ميشال عون إلى المجلس بشأن التكليف والتأخر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، والتي يقول فيها إنه «أصبح من الثابت» أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري «عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ» البلاد من أزمتها المالية، إلى اليوم السبت، فيما تحدثت مصادر لبنانية عن أن بري يقوم بمسعى جدي لجمع الحريري والنائب جبران باسيل على لقاء - عشاء بمنزله في منطقة عين التينة ببيروت، في حين تم العثور على عبوة ناسفة عند طريق عديسة كفركلا بالقرب من الجدار الفاصل.

خلوة مع الحريري

كشفت مصادر مواكبة أن بري الذي عقد خلوة مع الحريري الذي أتى من الخارج خصّيصاً من أجل حضور هذه الجلسة، عمد إلى تأجيل المناقشة لاحتواء التشنّج ودراسة مضمون الرسالة بهدوء أكثر على أن تكون في جلسة اليوم كلمات له وللحريري ولرئيس التيار«الوطني الحر» جبران باسيل. وبحسب مصادر لبنانية، فإن بري يقوم بمسعى جدي لجمع الحريري وباسيل على لقاء - عشاء بمنزله في عين التينة. إلا أن هذه المساعي لا تزال تعترضها بعض التحفظات حيث تردد أن باسيل اشترط أن يكون العشاء في القصر الجمهوري، فيما لم يعرف ما إذا كان الحريري موافقاً على الطرحين.

الخلاص بتشكيل الحكومة

وكان بري قد اعتبر في حديث صحفي أن الخلاص من الأجواء السياسية المحمومة التي تسيطر على ​لبنان​ لن يكون إلا بالإسراع في ​تشكيل الحكومة​ اليوم قبل الغد، مشدداًعلى أن الخلاص ليس هنا، في إشارة إلى الجلسة التي عقدها البرلمان، وقال: كنت وما زلت على موقفي بضرورة التلاقي للخروج من ​الأزمة​ التي نرزح تحت وطأتها، ولا أظن أن هناك مشكلة، شرط أن نعطي الأولوية لتشكيلها. ولفت بري إلى ضرورة تضافر كل الجهود لإنقاذ البلد من الانهيار الذي ينذر بمزيد من الكوارث، ما لم نضع الخلافات جانباً ونعطي الأولوية لتشكيل الحكومة بمعاودة مشاورات التأليف بانفتاح ومرونة، لأننا جميعاً محشورون ومن حق اللبنانيين علينا أن نوفر لهم لقمة العيش شرط أن نؤمن انتقال البلد من مرحلة التأزُّم إلى مرحلة تؤشر إلى الانفراج، كاشفاً أن الجلسة اقتصرت على تلاوة رسالة ​عون​ على أن تليها جلسة أخرى تخصص لمناقشتها، مشدداً على ضرورة تبريد الأجواء التي تسمح بمعاودة التواصل لإنقاذ البلاد التزاماً منا بالمبادرة الفرنسية.

تأييد مصري لمبادرة بري

كما أن السفير المصري ​ياسر علوي​ قد أشار بعد زيارته بري إلى تأييده مبادرة الأخير لحل الأزمة الحكومية، متمنياً أن تتشكل وفقها ​الحكومة​ في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى العمل الفوري للمهمة الانقاذية بكل الدعم العربي، وقال: أكدت للرئيس بري تجديد دعم مصر المستمر لجهوده لتشكيل هذه الحكومة وفقا للأصول ​الدستور​ية، وبما يحفظ الاستقرار لهذا البلد ويجنبه أي منزلقات غير دستورية أو أي مساس باستقراره.

وتم العثور، أمس الجمعة، على عبوة ناسفة على طريق ​عديسة​ ​كفر كلا​ بالقرب من ​الجدار الفاصل​. وتوجهت على الفور ​الأجهزة الأمنية​ و​الجيش​ إلى المكان لمعاينتها وتفكيكها.