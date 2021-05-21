شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في غزة وإسرائيل.. ووفد مصري يتابع ترتيبات «وقف النار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365” وكالات

ساد الهدوء في قطاع غزة وإسرائيل، أمس الجمعة، وتوقفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ولم يسجل إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ساعات بعد أحد عشر يوماً من التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل، تسبب بسقوط مئات الضحايا، وتبنى الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إعلان «النصر» في هذه الحرب، فيما أجرى وفد أمني مصري محادثات في غزة وتل أبيب حول تثبيت قرار وقف إطلاق النار، في وقت اندلعت مواجهات مجدداً بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد اقتحامها لباحات المسجد الأقصى في القدس، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات بين الفلسطينيين.

انتشال جثث وناجين

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة مصرية، الساعة الثانية فجر أمس. وبعد دقائق من بدء سريان الهدنة، عمّت الاحتفالات قطاع غزة وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء ابتهاجاً، وفق ما ذكر صحفيون. كما خرجت حشود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة إلى الشوارع لتعبر عن ابتهاجها. ووسط الهدوء الصباحي، كانت سحب ضبابية وعمود رقيق من الدخان لا تزال تغطي سماء مدينة غزة. وكذلك، ساد الهدوء معظم أنحاء إسرائيل بعد أيام عاشت فيها مناطق كثيرة على وقع صفارات الإنذار المنبئة بقدوم صواريخ من قطاع غزة. وأعلن مسعفون وشهود عيان أنه تم، أمس الجمعة انتشال خمس جثث وعشرة ناجين من تحت أنقاض نفق في منطقة خان يونس.

وراح ضحية القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 243 شخصاً بينهم 66 طفلاً، كما أصيب 1910 أشخاص بجروح، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتسببت الصواريخ التي أطلقتها حماس والفصائل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان وجندي، فيما أصيب 355 آخرون بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.

في غضون ذلك، بدأ وفد أمني مصري رفيع المستوى، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر مطلعة، إن الوفد الأمني المصري بدأ مباحثاته، في قطاع غزة بلقاء شمل ممثلين لمختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع لقاء مماثل ضم مسؤولين إسرائيليين بارزين، لتثبيت قرار وقف إطلاق النار. وثمّنت الفصائل الفلسطينية أمس، جهود مصر التي انتهت إلى قرار بوقف إطلاق النار، مؤكدة التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة، ووجهت القيادات الفلسطينية الشكر للقاهرة، على قرارها بفتح منفذ رفح، وعلاج المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

مواجهات في الأقصى والضفة

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين المصلين والقوات الإسرائيلية في أعقاب اقتحامها باحات المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة. وحسب التفاصيل، فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى من باب السلسلة، وإثر ذلك وقعت مواجهات أسفرت عن اعتقال عدد من المصلين بعد الاعتداء عليهم. وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الصوتية نحو المصلين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح أحيلوا على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. وقدمت الطواقم الطبية للهلال الأحمر، الإسعافات الأولية إلى 20 مصلياً بعد إصابتهم إثر الاعتداء عليهم على يد القوات الإسرائيلية. كما وقعت مواجهات بين شبان وعناصر الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، في مواقع متفرقة من الضفة. كما وقعت مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس. وفي البيرة، خرجت مسيرة من أمام مسجد جمال عبد الناصر، وسط المدينة، وجابت شوارع المدينة قبل أن تتوجه إلى رام الله. وأسفرت المواجهات مع القوات الإسرائيلية عن إصابة 38 شخصاً في بيت لحم وكفر قدوم شرق قلقيلية.