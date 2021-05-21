شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب عربي دولي باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات:

رحبت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والمجموعة الدولية، أمس الجمعة، بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليلاً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، داعية إلى حل دائم للنزاع، فيما أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط «في الأيام المقبلة»، في حين أشادت الرئاسة الفلسطينية بالجهود الدولية في «وقف الهجوم على غزة»، مطالبة بفتح أفق سياسي لإيجاد حل نهائي للصراع.

الجامعة العربية

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة منادياً بتحميل إسرائيل المسؤولية عن ما ارتكبته من «جرائم» في القطاع.

وقال أبو الغيط في بيان، أمس الجمعة، إن «إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الجولة الدامية، والتي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلا عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع».

وأكد أنه «يتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأن يُحاسب مرتكبوها وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأعلنت أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة».

مجلس التعاون

​ورحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكداً دعم مجلس التعاون الثابت والراسخ لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة. كما رحبت الكويت والبحرين بوقف إطلاق النار في غزة، وشددتا على «أهمية مواصلة الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إحلال السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها».

في غضون ذلك، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها مصر وقطر والأردن، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق ذلك. وشددت الرئاسة الفلسطينية على أنه «قد حان الوقت للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجدية، لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة على شعبنا، والتي أدت إلى هذا التصعيد الخطر الذي خلف مئات الضحايا والمشردين ودمر الممتلكات، ومحاولات المستوطنين المتطرفين المساس بحياة المواطنين في الضفة والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة واقتحامها، سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة».

بايدن: فرصة حقيقية

من جهة أخرى، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية القاهرة، معتبراً أنه يمثل «فرصة حقيقية» للتقدّم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأعلنت الإدارة الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط في «الأيام المقبلة». وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على تويتر في ساعة مبكرة من يوم الجمعة عن تقديره للرئيس الأمريكي جو بايدن «لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة» في غزة.

كما رحبت روسيا والصين بإعلان وقف إطلاق النار ودعتا إلى استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن يتوصل لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

أوروبا: الحل السياسي

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن التكتل «يرحب بوقف إطلاق النار المعلن الذي ينهي العنف في غزة وما حولها»، معرباً عن «إشادته بمصر وقطر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها ممن لعبت دوراً في تسهيل ذلك». وشدد البيان على أن «الحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السلام الدائم وينهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي برمته». وكذلك رحب وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان، بوقف إطلاق النار، وشددا على ضرورة إعادة إطلاق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر،: «نبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة موضع ترحيب. يجب على جميع الأطراف العمل على استدامته وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وخسارة أرواح المدنيين»، مشدداً على أن «المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام».

إلى ذلك، رحب البابا فرنسيس باتفاق وقف إطلاق النار وحض الكنيسة الكاثوليكية بأسرها على الصلاة من أجل السلام.