شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: تقليص مقترح حزمة البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه قلص قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي يقترحه إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار، وذلك كاقتراح مضاد لحزمة طرحتها مجموعة من النواب الجمهوريين.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إلى أن المقترح الجديد سينشر في وقت لاحق، وأن بعض الجوانب التي أزيلت من هذا المقترح ستجد مكاناً لها في مشروعات قوانين أخرى.

لكن مصدراً مطلعاً على المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المقترح قال الجمعة، إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يعتبرون أن المقترح بقيمة 1.7 تريليون دولار يشكل تحسناً كبيراً عن المقترح السابق الأعلى قيمة الذي طرحه من قبل الرئيس جو بايدن.